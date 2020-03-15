Кангерт - 7-й в гонке "Мирового тура". Последний этап "Париж - Ницца" отменен

Из восьми запланированных этапов гонки было проведено семь. И лишь заключительный, с финишем на юге Франции, был отменен. Кангерт занял 7-е место в генеральной классификации, проиграв 2 минуты и 16 секунд. Победу одержал немец Максимильян Шахман из команды Bora.

Следующей гонкой в календаре Кангерта должна стать Джиро д'Италия, которая должна стартовать 7 мая. Однако ее проведение по-прежнему под вопросом из-за пандемии коронавируса.

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