Кангерт - 7-й в гонке "Мирового тура". Последний этап "Париж - Ницца" отменен
Эстонский гонщик команды EF Pro Cycling Танель Кангерт занял 7-е место в гонке "Мирового тура" "Париж - Ницца", которая завершилась досрочно во Франции.
Эстонский гонщик команды EF Pro Cycling Танель Кангерт занял 7-е место в гонке "Мирового тура" "Париж - Ницца", которая завершилась досрочно во Франции.
Из восьми запланированных этапов гонки было проведено семь. И лишь заключительный, с финишем на юге Франции, был отменен. Кангерт занял 7-е место в генеральной классификации, проиграв 2 минуты и 16 секунд. Победу одержал немец Максимильян Шахман из команды Bora.
Следующей гонкой в календаре Кангерта должна стать Джиро д'Италия, которая должна стартовать 7 мая. Однако ее проведение по-прежнему под вопросом из-за пандемии коронавируса.
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