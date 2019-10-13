13.10.2019, 17:38

Канадские регбисты помогли справиться с последствиями тайфуна в Японии

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rus.delfi.ee
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Регбисты за уборкой
Регбисты за уборкойФото: Scanpix

Тайфуна ”Хагибис” напал на японский город Камаиси, но регбисты справились.

Матч Кубка мира между национальными командами Намибии и Канады должен был состояться в Камаиси 13 октября, однако его было решено отменить из-за стихийного бедствия.

Пресс-служба Международного совета регби (World Rugby) поделилась видео, на котором видно, как спортсмены из Канады помогают убрать мусор и грязь, которые оказались на улице из-за тайфуна.

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