Канадские регбисты помогли справиться с последствиями тайфуна в Японии

Тайфуна ”Хагибис” напал на японский город Камаиси, но регбисты справились.
Матч Кубка мира между национальными командами Намибии и Канады должен был состояться в Камаиси 13 октября, однако его было решено отменить из-за стихийного бедствия.
Пресс-служба Международного совета регби (World Rugby) поделилась видео, на котором видно, как спортсмены из Канады помогают убрать мусор и грязь, которые оказались на улице из-за тайфуна.
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