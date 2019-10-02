Канадцы лидируют в десятиборье, Уйбо сражается за медаль

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На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе завершили первый день десятиборцы. После пяти видов лидирует бронзовый призер Олимпиады-2016 канадец Дамиан Уорнер - 4513 очков.