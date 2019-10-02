02.10.2019, 23:35

Канадцы лидируют в десятиборье, Уйбо сражается за медаль


rus.delfi.ee
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Berliin 2018, Teispäev 7.08
Maicel Uibo.Foto: Ilmar Saabas

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе завершили первый день десятиборцы. После пяти видов лидирует бронзовый призер Олимпиады-2016 канадец Дамиан Уорнер - 4513 очков.

Вторым идет его соотечественник Пьерс Лепаге (4486). Тройку лидеров замыкает победитель предыдущего чемпионата мира француз Кевин Майер (4483).

Лучший эстонский десятиборец Майкель Уйбо после первого дня занимает 6-е место - 4317 очков. Второй представитель Эстонии Янек Ыйглане на 10-м месте - 4189 очков.

Разрывы между участниками небольшие и Уйбо вполне по силам побороться за медаль мирового первенства.

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