21.12.2020, 16:55

Каким будет киберспорт в Эстонии в 2021 году?


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interLAN vol.3
interLAN vol.3Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Эстонская федерация киберспорта анонсировала онлайн пресс-конференцию “E-Sports for E-Stonia”, которая состоится 22 декабря в 15:00

Эстонская Федерация Киберспорта вошла в состав крупных международных киберспортивных ассоциаций и продолжает активно работать над развитием киберспорта в Эстонии.

В рамках онлайн пресс-конференции лидеры федерации представят план развития EASL, поделятся своим видением, целями и задачами по развитию киберспортивной отрасли в Эстонии на следующий год.

Основными темами станут:

● Планы развития Эстонской федерации киберспорта;
● Сотрудничество с международными киберспортивными организациямиl;
● Прием в состав федерации, регистрация и сертификация киберспортивных
организаций;
● Открытие первой в Эстонии киберспортивной академии.

Участники могут задать свои вопросы при регистрации.

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Участие в пресс-конфереции беплатно, регистрация обязательная. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

”Создание Эстонской федерации киберспорта стало одним из самых значимых
событий и сильным толчком для развития киберспорта в Эстонии” — отметил Иван
Дмитриев, Президент EASL

Основная цель Эстонской Федерации Киберспорта EASL — это развитие киберспортивной экосистемы в Эстонии. Создание эффективных процессов и стандартов, а также повышение осознанности людей к данному роду деятельности.

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