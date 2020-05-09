"Как я развалил секретную допинг-империю Путина". Родченков написал книгу

В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Книга выйдет 30 июля и будет состоять из 320 страниц. Уже сейчас ее можно купить на сайте издателя за 20 фунтов стерлингов.

Побег в США

61-летний Родченков является информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В ноябре 2015 года ВАДА обвинила Родченкова в умышленном уничтожении 1417 допинг-проб российских спортсменов. В докладе также утверждалось, что Родченков был частью схемы по вымогательству денег у спортсменов за сокрытие положительных проб.

Химик-аналитик вынужден был уйти в отставку с поста директора Московской лаборатории. Опасаясь за свою жизнь, в январе 2016 года Родченков бежал в США, где стал сотрудничать с ВАДА.

Допинг-коктейль из анаболиков

За океаном Родченков рассказал о подмене допинг проб на Олимпиаде-2014 в Сочи и о своей разработке - коктейле из анаболических стероидов, который принимали российские олимпийцы.

Показания Родченкова стали поводом для крупномасштабного расследования ВАДА, в результате которого Россия лишилась ряда олимпийских медалей.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступали без национального флага. Под вопросом участие России и в предстоящей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии коронавируса перенесена на лето 2021 года