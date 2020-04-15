15.04.2020, 21:45

Как такое возможно? Пришли на курсы плавания, а увидели порно


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Erootika
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В неприятную ситуацию угодил Шотландский союз плавания. Вместо виртуальных курсов зрители увидели порнофильм.

Около 300 шотландских любителей плавания, в их числе были и дети, собрались недавно перед экранами, чтобы самостоятельно освоить технику плавания с помощью видеоплатформы Zoom. Каково же было их удивление, когда вместо практических примеров они увидели совсем иной контент.

Одним из участников виртуальной тренировки был 22-летний Дункан Скотт. Серебряный призер Олимпиады-2016 и неоднократный чемпион мира выразил свое отвращение увиденным.

Шотландский союз плавания вынужден был принести извинения. Как выяснилось, за подменой картинки стояли хакеры - полиция проводит расследование.

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