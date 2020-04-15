Как такое возможно? Пришли на курсы плавания, а увидели порно

Около 300 шотландских любителей плавания, в их числе были и дети, собрались недавно перед экранами, чтобы самостоятельно освоить технику плавания с помощью видеоплатформы Zoom. Каково же было их удивление, когда вместо практических примеров они увидели совсем иной контент.

Одним из участников виртуальной тренировки был 22-летний Дункан Скотт. Серебряный призер Олимпиады-2016 и неоднократный чемпион мира выразил свое отвращение увиденным.

Шотландский союз плавания вынужден был принести извинения. Как выяснилось, за подменой картинки стояли хакеры - полиция проводит расследование.

I am in disgust 😡 Our open invite WOD cancelled due to a sick individual. I am sorry for what everyone and more importantly what the kids that were apart of the WOD had to see!! @ScottishSwim have released further statements below... https://t.co/q5XjcEtcI6 — Duncan Scott (@Dunks_Scott) April 14, 2020