Как такое возможно? Пришли на курсы плавания, а увидели порно
В неприятную ситуацию угодил Шотландский союз плавания. Вместо виртуальных курсов зрители увидели порнофильм.
В неприятную ситуацию угодил Шотландский союз плавания. Вместо виртуальных курсов зрители увидели порнофильм.
Около 300 шотландских любителей плавания, в их числе были и дети, собрались недавно перед экранами, чтобы самостоятельно освоить технику плавания с помощью видеоплатформы Zoom. Каково же было их удивление, когда вместо практических примеров они увидели совсем иной контент.
Одним из участников виртуальной тренировки был 22-летний Дункан Скотт. Серебряный призер Олимпиады-2016 и неоднократный чемпион мира выразил свое отвращение увиденным.
Шотландский союз плавания вынужден был принести извинения. Как выяснилось, за подменой картинки стояли хакеры - полиция проводит расследование.
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