Как смотреть соревнования Ironman в Таллинне? Инструкция от RusDelfi

Ironman — это триалон, но в разы более сложный, чем его классический предшественник. Выходящие на старт этих соревнований должны сначала проплыть 3,8 километра, затем им нужно одолеть на велосипеде 180 километров. По окончании этого этапа участникам предстоит пробежать марафонскую дистанцию — 42,2 километра.

В Таллинне соревнования Ironman прошли впервые в 2018 году, тогда третье место занял эстонский триатлонист Марко Альберт. В прошлом году бывший лыжник-двоеборец сборной Эстонии Рауно Пиккор оказался на 2 месте. На проводимый в субботу триатлон Ironman Tallinn (параллельно также будет проходить Ironman 70.3 Tallinn, дистанция которого в 2 раза короче) зарегистрировались почти 1700 атлетов, из них 70% — зарубежные участники.

Стартовые списки участников:

5 сентября соревнование IRONMAN Tallinn начнется с 3,8-километрового заплыва в озере Харку, продолжится велосипедной дистанцией в 180,2 км, в ходе которой участники выедут за пределы города и вернутся в Летную гавань, и завершится состоящим из двух кругов забегом на марафонскую дистанцию 42,2 км, который пройдет на дорогах столицы. В то же время состоится и соревнование IRONMAN 70.3 Tallinn, участники которого преодолеют дистанцию вдвое короче стандартной. Финиш соревнований — в квартале Ноблесснера.

Как смотреть соревнования Ironman в Таллинне?

Все зависит от того, что именно вы хотите увидеть. Можно занять позицию в удобном вам районе вдоль маршрута и посмотреть на пробегающих/проезжающих мимо вас спортсменов. На наш взгляд, самое интересное в таком марафоне — это смена этапов и финиш. Поэтому лучше выбрать наблюдательную позицию на одном из пунктов смен этапов, ориентируясь на расписание и карту этапов — для Ironman Tallinn / Ironman 70.3 Tallinn, или на итоговом финише в Ноблесснере.

Всего спортсменам предстоит преодолеть три этапа:

1 этап: Плавание

Дистанция 3,8 км для участников Ironman Tallinn ironman.com





Плавательный этап будет проходить в озере Харку. В 6:24 5 сентября начнется старт команд Ironman 70.3 Tallinn, в 7:30 — основного соревнования Ironman Tallinn на пляже озера Харку. Спортсмены, участвующие в Ironman Tallinn, делают один круг 3,8 км. Каждому спортсмену и члену команды Ironman Tallinn дается 2 часа 20 минут на прохождение курса плавания. Для участников Ironman 70.3 Tallinn дистанция составит 1,9 км. Информация о разрешении на гидрокостюмы будет объявлена за 1 час до старта. Использование гидрокостюмов не допускается, если температура воды 24,6° C или выше для возрастной группы и команд, или 22° C или выше для профессионалов. Гидрокостюмы обязательны, если температура воды 15,9° C и ниже.

Посмотреть карту этапа для Ironman Tallinn / для Ironman 70.3 Tallinn

2 этап. Велосипед

Дистанция 180 км для участников Ironman Tallinn ironman.com

Велосипедный этап состоит из двух кругов общей протяженностью в 180,2 км (112 миль) для участников Ironman Tallinn и 1 круга в 90 километров для участников Ironman 70.3 Tallinn и начинается у берега озера Харку. На трассе в общей сложности 660 м подъема.

Посмотреть карту этапа для Ironman Tallinn / для Ironman 70.3 Tallinn

3 этап. Бег

Дистанция 42,2 км для участников Ironman Tallinn ironman.com

Беговой этап в основном пролегает по относительно ровной поверхности (общий подъем 230-460 м в зависимости от дистанции, которая у участников Ironman 70.3 Tallinn в 2 раза короче — 21,1 км) и начинается от Летной гавани в направлении Старого города. Для участников Ironman Tallinn беговой этап составит 4 круга общей протяженностью 42,2 км (26,2 мили). Трасса пройдет через центр города Таллинна и Старый город. Финиш находится в квартале Ноблесснер.

Посмотреть карту этапа для Ironman Tallinn / для Ironman 70.3 Tallinn

Полностью расписание соревнований можно посмотреть здесь, также на странице с маршрутами Ironman Tallinn можно найти интерактивную карту.

Финиш:

Финишировать спортсмены будут в квартале Ноблесснер. Согласно расписанию, финиши Ironman 70.3 Tallinn ожидаются с 9:45 до 15:30, первого финишера основного Ironman Tallinn ждут там же, начиная с 15:40. В 20:00 состоится церемония награждения на площади Крузенштерна.

Как еще можно следить за марафоном:

Сайт

Следить за результатами конкретных участников можно на специальной странице — здесь. Итоговые результаты после гонки будут опубликованы на страницах каждого соревнования - Ironman Tallinn / Ironman 70.3 Tallinn.

Приложение

Также, если вы следите за определенным спортсменом, можно сделать это с помощью приложения IRONMAN Tracker.

Соцсети

Официальная страница мероприятия в Фейсбук facebook.com/IRONMANEstonia

YouTube-канал — IRONMAN Estonia

В Инстаграм instagram.com/ironman_estonia

Участники и их команды поддержки уже вовсю делятся фотографиями с хэштегами #ironmantallinn, #ironmantallinn2020, #im703tallinn

Будьте внимательны, планируя свой маршрут!

