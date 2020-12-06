06.12.2020, 18:30

Как популярнейший сериал "Ход Королевы" повлиял на шахматы. Объясняет многократный чемпион Эстонии Кайдо Кюлаотс


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Кадр из сериала The Queen's Gambit
Кадр из сериала The Queen's GambitФото: скрин из видео

Сериал The Queen's Gambit (на русский его обычно переводят "Ход королевы") стал настоящим явлением коронавирусной осени. Он взорвал посещаемость Netflix и портала Chess.com, на котором сейчас регистрируются по 100 000 человек в сутки. О феномене сериала специально для RusDelfi рассказывает многократный чемпион Эстонии, победитель турнира Aeroflot Open Кайдо Кюлаотс.

В основе сериала история шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим игроком в мире, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Бет берется по сути ниоткуда, врывается в шахматную элиту, обыгрывает лучших шахматистов современного ей мира. Консультантом сериала выступил экс-чемпион мира Гарри Каспаров, а это означало, что и чисто шахматная составляющая оказалась на высоте.

- Обычно если в фильмах играют в шахматы, то совершают массу ошибок, — говорит Кайдо Кюлаотс. — Или фигуры расставлены неправильно, или доска перевернута, или соперники делают невозможные ходы. Это, я бы сказал, правило киношных шахмат. Но тут к игре никаких вопросов. И даже польский актер, сыгравший советского чемпиона (Марцин Дороциньский — прим. RusDelfi), делает свои ходы очень профессионально, то есть так, как это бы делал настоящий шахматист. Единственный момент был, когда сдавшийся игрок кладет на доску короля. Так профессиональные шахматисты на турнирах не делают.

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Можно ли вот как как Бет взяться ниоткуда и войти в элиту современных шахмат?
Магнус Карлсен (чемпион мира по шахматам — прим. RusDelfi) тоже, можно сказать, взялся ниоткуда. Он вырос в нешахматной Норвегии, где лучшим шахматистом долгое время был футболист Агдестейн (Симен Агдестейн в 80-е провел 8 матчей за футбольную сборную Норвегии, при этом входил в топ-20 лучших гроссмейстеров мира — прим. RusDelfi). Еще больше параллелей в сериале с Бобби Фишером. Да, в Америке были и другие довольно сильные шахматисты, но в мире была гегемония советской шахматной школы, которую удалось нарушить только Фишеру. Однако если бы это был сериал про шахматиста-мужчину, уверен, он не вызвал бы такого ажиотажа.

Женщины играют в шахматы хуже мужчин. В топ-100 гроссмейстеров мира только одна женщина — китаянка Хоу Ифань. Почему?
Потому что у женщин много разных интересов, и шахматы, как правило, не являются главным из них. Если мальчик с детства может поставить себе цель быть лучшим шахматистом в мире, то девочек, которые серьезно ставят себе такую цель, я не встречал. И даже в отдельной партии желание выиграть у мужчин почему-то выше.

Кадр из фильма The Queen's Gambit Фото: скриншот из фильма

Как же быть с Юдит Полгар, которая играла на уровне мужчин в самых топовых турнирах, входила в 10-ку сильнейших?
Сестры Полгар — это уникальный эксперимент их отца, который, сам не будучи профессиональным игроком, довел своих дочерей до очень сильного уровня игры. Жужа стала чемпионкой мира среди женщин, рейтинг Софии был 2500 пунктов Эло, а Юдит с какого-то момента вообще перестала играть в женских турнирах. Кстати, в сериале есть момент, когда в аудитории сидит Нона Гаприндашвили (советская и грузинская шахматистка, в 70-е чемпионка мира среди женщин — прим. RusDelfi) и комментатор сообщает, что она никогда не играла с мужчинами — это не так, Гаприндашвили была очень сильным шахматистом в свое время, выигрывала турниры, в которых играли мужчины-гроссмейстеры.

История про Бет Хармон подхлестнула интерес к шахматам. Это видно по посещаемости шахматных сайтов. В Эстонии такая же ситуация, как и во всем остальном мире?
Мне трудно сказать, ведь сериал совсем новый, а несколько местных турниров отменилось. Однако лично у меня увеличилось число учеников. Но это можно связать не только с популярностью сериала, но и с пандемией коронавируса. Люди все меньше куда-то выходят, у них больше свободного времени. Почему бы не посвятить его шахматам?

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