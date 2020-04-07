Как коронавирус проник в Ида-Вирумаа? И тут волейбол!

7 марта известный в Эстонии волейбольный тренер Урмас Тали отмечал 50-летний юбилей. Для торжества был снят народный дом в деревне Нави, что в нескольких километрах от Выру.

Идеальные условия для коронавируса

В гости к юбиляру приехали почти 80 человек. Среди них были лица, побывавшие 4-5 марта в Курессааре на волейбольных матчах Кубка вызова "Сааремаа" - "Милан" (Италия), на женском фестивале красоты и здоровья NOM (он также проходил в первую неделю марта на Сааремаа) и вернувшиеся недавно из-за границы люди.

Врач-вирусолог Андрес Меритс сказал Eesti Päevaleht, что на юбилее волейбольного тренера были идеальные условия для распространения вируса. Вместе с обслуживающим персоналом в народном доме находились около 100 человек. По оценке Меритса, там могли заразиться до 70 процентов участников вечеринки.

Вырумаа - Ийзаку - Алутагузе

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здравоохранения Марье Муузикус, первые случаи заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа были выявлены среди жителей поселка Ийзаку, которые побывали на юбилее волейбольного тренера в Вырумаа.

Ийзаку входит в волость Алутагузе. Именно среди жителей этой волости больше всего зараженных коронавирусом в Ида-Вирумаа - 25 человек.

Недалеко от Ийзаку находится Алутагузеский дом престарелых, где живут и работают жители Ийзаку. По состоянию на 6 апреля, в Алутагузеском доме престарелых коронавирусом заражены 15 жильцов и 2 работника социального учреждения: 5 заболевших находятся на больничном лечении, один - скончался.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!