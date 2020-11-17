Как избежать закрытия спортзалов в Эстонии? Звезды спорта знают ответ

В видеоролике ЭОК снялись олимпийские чемпионы по легкой атлетике Герд Кантер и Эрки Ноол, конькобежка Саския Алусалу, фехтовальщицы Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Кристина Кууск и Катрина Лехис, метательница молота Анна Мария Орель, тяжелоатлет Март Сейм, фристайлистка Келли Сильдару и культурист Отт Кийвикас.

Профессор спортивной биологии Таллиннского университета Кристьян Порт рекомендует носить защитные маски. "Исследования показали, что в странах, где люди носят маски, удалось существенно замедлить распространение вируса. Если мы будем придерживаться рекомендаций, то сможем избежать риска заражения. Если вы все еще думаете, носить маску или не носить, то я рекомендую все же сделать выбор в пользу маски. Наряду с мытьем рук и соблюдением дистанции это очень недорогой способ заботы о себе и окружающих!" – сказал Порт.

По словам шпажистки Эрики Кирпу, маска является важным средством индивидуальной защиты.

"Правильное поведение позволяет сдерживать вирус. Если мы сумеем замедлить распространение вируса, есть надежда избежать жестких мер, которые могут остановить жизнь в Эстонии", – сказала проживающая в Италии Кирпу.

EOK/Hendrik Osula