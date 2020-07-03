Кадыров: умер отец Хабиба Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале сообщил, что скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!" — написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что Абдулманап болел коронавирусом.
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