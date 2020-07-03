Кадыров: умер отец Хабиба Нурмагомедова

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!" — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Абдулманап болел коронавирусом.