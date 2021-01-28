Известный нарвский рэпер попался на употреблении допинга

Широкой общественности 31-летний Ляпин больше известен как рэпер. Его композиция "Olen venelane" ("Я русский") несколько лет назад была очень популярна.

Букет анаболиков

Помимо музыкального творчества, уроженец Нарвы занимается для души культуризмом. 10 октября 2020 года он выступал на чемпионате Эстонии, где в категории пляжный бодибилдинг занял 4-е место. Однако допинг-контроль принес неожиданные результаты. В пробе Ляпина был обнаружен целый букет запрещенных анаболиков - станозолол, оксандролон и дростанолон.

"Как только в конце октября стал известен результат вскрытия пробы, мы сразу же связались с Ляпиным. Он своей вины в нарушении антидопинговых правил не отрицал и от вскрытия повторной пробы отказался", - отметил в разговоре с RusDelfi член правления Eesti Antidoping Хенн Валлимяэ.

Тренер живет в России

В протоколе чемпионата Эстонии своим тренером культурист указал Дениса Сорокина. "Ляпин сказал нам, что его тренирует российский специалист", - добавил Валлимяэ.

Поставлена ли в деле Ляпина последняя точка - пока не совсем ясно, поскольку в 2020 году в Эстонии была введена уголовная ответственность за употребление допинга. "Дело Ляпина находится на контроле полиции", - подчеркнул Валлимяэ.

В лабораторных условиях в допинг-пробе Ляпина были найдены также кленбутерол, тренболон, дигидротестостерон, летрозол и канренон.

Срок длительной дисквалификации Ляпина истечет 24 ноября 2024 года.