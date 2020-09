Известного иранского борца приговорили к смертной казни

Верховный суд Исламской Республики Иран подтвердил, что 27-летний спортсмен, призер нескольких национальных турниров, получил два смертных приговора. Также преследовались законом братья Афкафи, однако Навид стал единственным, кому был вынесен столь жесткий приговор: братья спортсмена получили длительный тюремный срок и 74 удара плетью.

К слову, 74 удара плетью предстоят в дополнение к смертным приговорам и борцу.

The 3 death row brothers and their family have appealed to the world public to hear their voice and help save their lives. #HumanRights#نوید_افکاری #stopExecutionInIran pic.twitter.com/TnSmAtj8ct