Из-за коронавируса Россия может пропустить три Олимпиады подряд

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало отстранить Россию от крупных стартов на 4 года из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона подала апелляцию в Спортивный суд, но слушания были отложены из-за пандемии коронавируса.

По оценке Гануса, если 4-летнее отстранение вступит в силу, то оно будет отсчитываться от момента вердикта Спортивного суда. Таким образом, Россия может пропустить летние Игры в Токио, перенесенные с 2020 на 2021 год, зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине и летние Игры-2024 в Париже.

"Теперь мы можем пропустить не две, а три Олимпиады, - сказал Ганус "Коммерсанту". - С учетом распространения коронавирусной инфекции в Европе я с трудом представляю, что Спортивный суд сможет рассмотреть наш вопрос в середине лета, как это планируется сейчас.

Ситуация критическая. В то же время я по-прежнему считаю, что в наших руках прекратить весь этот ужас. Но для этого следует вести оперативно работу по расследованиям, по всем вопросам и требованиям, выдвинутым ВАДА, основываясь на принципах прозрачности, интеграции, честности и сотрудничества".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!