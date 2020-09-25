25.09.2020, 19:50
Итальянец впервые выиграл разделку, Карпенко занял 45-е место
На чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Италии, определился победитель в мужской раздельной гонке на 31,7 км.
На чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Италии, определился победитель в мужской раздельной гонке на 31,7 км.
Золотую медаль завоевал хозяин трассы Филиппо Ганна - 35.54,10. Представитель Италии впервые выиграл этот вид программы чемпионата мира. Ближайший конкурент бельгиец Ваут ван Арт проиграл победителю 26 секунд.
18-летний чемпион Эстонии Глеб Карпенко занял 45-е место среди 56 финишировавших участников (+4.23).
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