29.12.2019, 23:55

Итальянец и француз. Названы новые тренеры сборной Эстонии

 (2)
EST 1
Eesti meeste ja naiste võrkpallikoondiste uued peatreenerid
Galerii: 15 pilti
Eesti meeste ja naiste võrkpallikoondiste uued peatreenerid Foto: Rauno Volmar

Волейбольный союз назвал новых тренеров сборной Эстонии. Женскую команду возглавил итальянец Лоренцо Мичелли, мужской будет руководить француз Седрик Энар.

Оба иностранных специалиста параллельно работают в клубах. 49-летний Мичелли руководит французским "Ле Канне". 43-летний Энар возглавляет германский "Берлин".

Контракты с иностранными специалистами Волейбольный союз заключил по формуле "2+2".

Читайте также: