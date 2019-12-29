Итальянец и француз. Названы новые тренеры сборной Эстонии

Волейбольный союз назвал новых тренеров сборной Эстонии. Женскую команду возглавил итальянец Лоренцо Мичелли, мужской будет руководить француз Седрик Энар.
Оба иностранных специалиста параллельно работают в клубах. 49-летний Мичелли руководит французским "Ле Канне". 43-летний Энар возглавляет германский "Берлин".
Контракты с иностранными специалистами Волейбольный союз заключил по формуле "2+2".
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