Историческое достижение марафонца не будет признано рекордом

После забега в Вене спортсмен сравнил себя с человеком, который впервые высадился на Луне. Однако историческое достижение Кипчоге в австрийской столице не будет официально засчитано в качестве рекорда, поскольку по ходу дистанции ему помогали запрещенными на соревнованиях способами.

На марафонской трассе Кипчоге активно помогали 42 пейсмейкера-зайца, которые сменяли друг друга, лидируя перед главным бегуном и задавая ему нужный темп.

К тому же трасса марафона в Вене была практически без спусков и подъемов: она состояла из двух прямых отрезков с небольшими поворотами.

Помимо спортсменов, кенийцу помогала и специальная машина, которая двигалась немного впереди него и показывала лазером на асфальте, где он должен пробегать в данный момент, чтобы придерживаться темпа 2 минуты 50 секунд на один километр.

В итоге Кипчоге сумел сохранить необходимую скорость на протяжении почти всей дистанции — его самый низкий темп равнялся 2 минуты 52 секундыц на километр.