06.10.2019, 13:31
Испанец Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP
Гонщик "Хонды" досрочно завоевал свой шестой титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
Гонщик "Хонды" досрочно завоевал свой шестой титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
Маркес занимал первое или второе место на всех этапах, в которых участвовал в этом сезоне, он пропустил лишь одну гонку. В календаре MotoGP осталось еще четыре этапа.
26-летний Маркес завоевал шестой титул в своем седьмом сезоне в MotoGP. Также на его счету два титула в младших классах чемпионата. В нынешнем году он одержал девять побед. Маркес занимает третье место в истории по количеству титулов MotoGP, чаще чемпионат выигрывали только итальянцы Джакомо Агостини (8) и Валентино Росси (7).
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