Испанец Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP

Маркес занимал первое или второе место на всех этапах, в которых участвовал в этом сезоне, он пропустил лишь одну гонку. В календаре MotoGP осталось еще четыре этапа.

26-летний Маркес завоевал шестой титул в своем седьмом сезоне в MotoGP. Также на его счету два титула в младших классах чемпионата. В нынешнем году он одержал девять побед. Маркес занимает третье место в истории по количеству титулов MotoGP, чаще чемпионат выигрывали только итальянцы Джакомо Агостини (8) и Валентино Росси (7).