Интересное признание Баруто: "На карантине я лучше узнал жену"

"Хотя мы прожили с женой вместе 15 лет, за эти несколько недель я узнал ее лучше. Очень положительные стороны есть у этого карантина, - заметил Баруто. - Главное, чтобы никто не привык к такому положению".

Баруто женился в 2009 году на уроженке Владивостока Елене Трегубовой. Их знакомство произошло в Японии, где мама будущей супруги владела рестораном. Три года назад супруга подарила сумоисту сына.

Во время карантина, когда закрыты все тренажерные залы, Кайдо получал физическую нагрузку дома, расколов на дрова около 70 деревьев.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!