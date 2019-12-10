Игрок "Зенита" задержан полицией за сексуальные домогательства

В неприятную историю угодил доигровщик казанского "Зенита" Ирвин Нгапет после завершения клубного чемпионата мира в Бразилии.
28-летний волейболист был арестован в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах. Во время вечеринки Нгапет ударил 29-летнюю женщину по ягодице.
Сам игрок сказал, что перепутал ее с другой женщиной, после чего принес извинения потерпевшей. При этом Нгапет заявил, что на родине во Франции подобные вещи являются обычным делом между друзьями.
На завершившемся в Бразилии клубном чемпионате мира казанский "Зенит" занял третье место.
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