Игрок "Зенита" задержан полицией за сексуальные домогательства

28-летний волейболист был арестован в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах. Во время вечеринки Нгапет ударил 29-летнюю женщину по ягодице.

Сам игрок сказал, что перепутал ее с другой женщиной, после чего принес извинения потерпевшей. При этом Нгапет заявил, что на родине во Франции подобные вещи являются обычным делом между друзьями.

На завершившемся в Бразилии клубном чемпионате мира казанский "Зенит" занял третье место.