10.12.2019, 06:05

Игрок "Зенита" задержан полицией за сексуальные домогательства

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Võrkpallikoondis
VõrkpallFoto: Ilmar Saabas

В неприятную историю угодил доигровщик казанского "Зенита" Ирвин Нгапет после завершения клубного чемпионата мира в Бразилии.

28-летний волейболист был арестован в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах. Во время вечеринки Нгапет ударил 29-летнюю женщину по ягодице.

Сам игрок сказал, что перепутал ее с другой женщиной, после чего принес извинения потерпевшей. При этом Нгапет заявил, что на родине во Франции подобные вещи являются обычным делом между друзьями.

На завершившемся в Бразилии клубном чемпионате мира казанский "Зенит" занял третье место.

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