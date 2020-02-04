Игрок сборной Эстонии променял Украину на московский "Спартак"

"Предложение от "Спартака" получил еще в декабре. Взял время на раздумье и теперь подписал контракт до конца следующего сезона. Для меня это новый вызов", - сказал 30-летний Яанимаа.

У "Спартака" большие амбиции

"Решение принять было несложно, поскольку у "Спартака" превосходные условия и большие амбиции", - добавил Яанимаа, отыгравший 8 сезонов в Германии.

За сборную Эстонии опытный гандболист провел 70 матчей, в которых он забросил 176 мячей.

Недавно стало известно, что Яанимаа состоит в отношениях с известной эстонской супермоделью Кармен Педару.

По инициативе Рогозина

Гандбольный "Спартак" был создан в 2017 году по инициативе известного политика Дмитрия Рогозина - в то время он был вице-премьером правительства России, курируя военно-промышленный комплекс. "Спартак" сразу же получил место в Суперлиге. Оба раза красно-белые становились серебряными призерами первенства России.

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Тренирует "Спартак" звезда российского гандбола Олег Кулешов - чемпион Европы и мира. Несколько лет он возглавлял национальную сборную. Правда, последние годы российский гандбол переживает не лучшие времена. Мужская сборная России пропускает уже третью Олимпиаду подряд.

Цель "Спартака" на ближайшие два сезона - опередить бессменного победителя чемпионата России "Чеховских медведей" и завоевать пропуск в Лигу чемпионов.