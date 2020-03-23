23.03.2020, 05:30

Игрок сборной Эстонии переходил в "Спартак", а оказался в ЦСКА


EST
Eesti vs Sloveenia
Dener JaanimaaFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Удивительные дела происходят в российского гандболе. Серебряный призер национального первенства московский "Спартак", в который недавно перешел гандболист сборной Эстонии Денер Яанимаа, по ходу сезона переименован в ЦСКА.

Последний поединок под своим первоначальным именем "Спартак" провел в финале Кубка России, где уступил "Чеховским медведям" - 24:27 (на счету эстонского легионера три заброшенных мяча).

В четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России ЦСКА сыграет с саратовским СГАУ. Правда, когда состоятся эти матчи - пока не очень понятно. Из-за эпидемии коронавируса все гандбольные турниры в России отменены на неопределенное время.

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