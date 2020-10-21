Игрок сборной Азербайджана ушел воевать в Нагорном Карабахе

”Удар Армении по Гяндже — это террористический акт. Все мои родственники живут там. Никто из них не боится обстрелов врага. Я зарегистрировался для участия в войне добровольно”, — сказал Гамзаев.

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