21.10.2020, 10:56
Игрок сборной Азербайджана ушел воевать в Нагорном Карабахе
Как передает Azerisport, игрок баскетбольной сборной Амиль Гамзаев в ближайшее время надеется пополнить ряды армии Азербайджана.
Как передает Azerisport, игрок баскетбольной сборной Амиль Гамзаев в ближайшее время надеется пополнить ряды армии Азербайджана.
”Удар Армении по Гяндже — это террористический акт. Все мои родственники живут там. Никто из них не боится обстрелов врага. Я зарегистрировался для участия в войне добровольно”, — сказал Гамзаев.
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