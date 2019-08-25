IAAF: Бегунья Кастер Семеня - мужчина, у которого есть некоторые особенности

Из-за этого южноафриканская бегунья Кастер Семеня не сможет выступить на дистанции 800 м на чемпионате мира-2019 в Дохе, так как она отказалась снижать свой уровень тестостерона.

”У Семени хромосомы XY, как у мужчины. Но еще и ряд гормональных особенностей, которые делают ее гиперандрогеничной. Нам без разницы, что она считает себя женщиной. С биологической точки зрения Семеня — мужчина, у которого есть несколько не совсем мужских особенностей. У нее просто космическое преимущество над остальными спортсменками, а тестостерона больше, чем у большинства мужчин”, — сказал Одриоцола.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в беге на 800 м.