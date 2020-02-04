И тут секс виноват?! Знаменитый российский борец попался на допинге

Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе в тяжелом весе Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста.
32-летний российский борец, как и канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант, объясняет наличие запрещенного препарата в организме секс-контактом. Канадка, напомним, недавно была полностью оправдана.
"Махов не отрицает возможности наличия у него гормона роста. Объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в 5 часов утра", – рассказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Махов - очень известная личность в мире борьбы. В его активе также серебро Олимпиады-2012 и две бронзовые медали чемпионата мира по греко-римской борьбе (2014, 2015) - он тогда конкурировал с эстонским богатырем Хейки Наби. Однако последние годы Махов практически не соревновался.
В 2015 году Махов решил перейти в смешанные единоборства, подписав контракт с UFC, но ни одного боя он так и не провел.
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