И тут секс виноват?! Российский богатырь попался на допинге

32-летний российский борец, как и канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант, объясняет наличие запрещенного препарата в организме секс-контактом. Канадка, напомним, недавно была полностью оправдана.

"Махов не отрицает возможности наличия у него гормона роста. Объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в 5 часов утра", – рассказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Махов - очень известная личность в мире борьбы. Помимо трех золотых медалей чемпионата мира (2007, 2009, 2010), в его активе также серебро Олимпиады-2012 и две бронзовые медали чемпионата мира по греко-римской борьбе (2014, 2015) - он тогда конкурировал с эстонским богатырем Хейки Наби. Однако последние годы Махов практически не соревновался.

В 2015 году Махов решил перейти в смешанные единоборства, подписав контракт с UFC, но ни одного боя он так и не провел.