И снова допинг. И снова россияне

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Наталью Гущину и Анну Назарову после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года.

36-летняя Гущина, специализирующаяся в беге на короткие дистанции (100 м, 200 м и 400 м), дисквалифицирована на четыре года с момента временного отстранения (27 марта 2017 года), все результаты спортсменки в период с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года аннулированы. Гущина получила дисквалификацию после повторной проверки проб, взятых на чемпионате мира 2011 года в южнокорейском Тэгу и Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Она принимала туринабол на чемпионате мира в Тэгу и на Олимпийских играх 2012 года.

33-летняя прыгунья в длину Назарова (после замужества взяла фамилию Кляшторная) дисквалифицирована на два года с момента временного отстранения (17 мая 2017 года). Таким образом, срок ее дисквалификации уже истек. Все результаты спортсменки аннулированы в период с 8 августа 2012 года по 31 августа 2014 года. Россиянка дисквалифицирована после повторной проверки проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, она принимала туринабол.