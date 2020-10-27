Хотел посмотреть бой Хабиба, а получил пулю в сердце

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве по найму выборгского депутата Александра Петрова. Уголовное дело взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Телефон был на прослушке?

По информации российских СМИ, следователям удалось восстановить детали последнего дня жизни бизнесмена. В коттеджный поселок Петров приехал в районе 16:00. Телефон авторитетного бизнесмена мог прослушиваться, поскольку по дороге в Великое он дал указание затопить баню.

Незадолго до рокового выстрела Петров созванивался из бани с одним из друзей и приглашал его на совместный просмотр боя Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи. Увидеть победный поединок дагестанского борца Петрову не удалось. Снайперский выстрел в сердце прозвучал с противоположного берега водоема примерно в 17:30, когда бизнесмен вышел из бани окунуться в воду.

"Это самое страшное, что могло со мной произойти...Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушел, но он жив", - такое сообщение оставил бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров в "Инстаграме".

Неформальный хозяин Выборга

На момент убийства Петров являлся владельцем или совладельцем 26 коммерческих структур. Его называли неформальным хозяином Выборга, однако с частью своих крупных активов бизнесмен в последние годы расстался и сосредоточился на недвижимости.

В середине октября после задержания теперь уже бывшего главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, который подозревается в выводе из казны Выборга 700 млн рублей (примерно 7,7 млн евро), из коттеджа Петрова выкрали сейф. По словам бизнесмена в нем находились 500 000 рублей и дорогие часы.

Интересно, что Петров поставил правоохранителей в известность о краже, но не пожелал подавать официальное заявление, предполагая, что это нанесет ему репутационный ущерб. После убийства Петрова у правоохранителей есть версия, что кража сейфа и убийство могут быть взаимосвязаны. Вполне вероятно, что, помимо денег, в сейфе находились некие документы.