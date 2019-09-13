13.09.2019, 23:41
Хирурги боятся оперировать ”руки-базуки”
Менеджер россиянина Кирилла Терешина, известного как ”руки-базуки”, заявила, что врачи отказываются оперировать его клиента — пишет "Комсомольская правда".
Менеджер россиянина Кирилла Терешина, известного как ”руки-базуки”, заявила, что врачи отказываются оперировать его клиента — пишет "Комсомольская правда".
По словам представителя, операцию по удалению воспаленных мышц тяжело выполнить технически.
”Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору, — просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать”.
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