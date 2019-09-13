13.09.2019, 23:41

Хирурги боятся оперировать ”руки-базуки”


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Кирилл Терешин
Кирилл ТерешинФото: kp.ru

Менеджер россиянина Кирилла Терешина, известного как ”руки-базуки”, заявила, что врачи отказываются оперировать его клиента — пишет "Комсомольская правда".

По словам представителя, операцию по удалению воспаленных мышц тяжело выполнить технически.

”Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору, — просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать”.

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