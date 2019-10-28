Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят оштрафован

Второе место - у Себастьяна Феттеля из "Феррари", третьим финишировал также гонщик "Мерседес" Вальтери Боттас.

Даниил Квят совершил странный маневр на последнем круге при обходе Хюлькенберга и получил штраф в 10 секунд, разменяв свое 9 место на 11-е.

Полные результаты Гран-при Мексики:

