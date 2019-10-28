28.10.2019, 00:41
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят оштрафован
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон при неубедительной стратегии "Феррари" забрал победу в сложной гонке. Но чемпионом пока не стал.
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон при неубедительной стратегии "Феррари" забрал победу в сложной гонке. Но чемпионом пока не стал.
Второе место - у Себастьяна Феттеля из "Феррари", третьим финишировал также гонщик "Мерседес" Вальтери Боттас.
Даниил Квят совершил странный маневр на последнем круге при обходе Хюлькенберга и получил штраф в 10 секунд, разменяв свое 9 место на 11-е.
Полные результаты Гран-при Мексики:
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