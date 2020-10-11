11.10.2020, 17:17

Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера


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Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера
EPA/Matthias Schrader / Pool

Британский пилот ”МерседесаЛьюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Айфеля ”Формулы-1”, гонка прошла сегодня на немецкой трассе ”Нюрбургринг”.

Второе место занял нидерландский гонщик ”Ред Булла” Макс Ферстаппен. На третьей ступени пьедестала расположился австралиец Даниэль Риккардо из ”Рено”.

Российский пилот ”Альфа Таури” Даниил Квят завершил гонку на последнем, 15 месте. Еще пять гонщиков не смогли завершить заезд.

Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по победам на этапах в ”Формуле-1”. Для британца эта победа стала 91-й в карьере.

35-летний гонщик дебютировал в ”королевских гонках” в 2007 году. Хэмилтон является шестикратным чемпионом ”Формулы-1”. Он также выступал за ”Макларен”.

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Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете – теперь конкуренты отстают уже почти на 70 очков за 6 гонок до финиша сезона.

Второй семикратный в истории практически неизбежен, отмечает sports.ru.

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