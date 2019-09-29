29.09.2019, 15:54
Хэмилтон — триумфатор Гран-при России. Квят отыграл семь позиций
"Мерседес" обыграл "Феррари" тактически, заняв первые два места.
"Мерседес" обыграл "Феррари" тактически, заняв первые два места.
Виртуальные и реальные машины безопасности спутали карты всем командам, но особенно "Феррари" - неудачные пит-стопы вынудили Леклера сидеть вторую половину гонки за спиной Вальтери Боттаса и дать возможность Льюису спокойно выиграть гонку. Себастьян Феттель вообще сошел с гонки из-за отказа мотора.
Но героями гран-при стали другие - это таец Алекс Албон, финишировавший пятым при старте с пит-лейн и россиянин Даниил Квят, занявший у себья дома 12-е место при старте с 19-го.
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