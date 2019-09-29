Хэмилтон — триумфатор Гран-при России. Квят отыграл семь позиций

Виртуальные и реальные машины безопасности спутали карты всем командам, но особенно "Феррари" - неудачные пит-стопы вынудили Леклера сидеть вторую половину гонки за спиной Вальтери Боттаса и дать возможность Льюису спокойно выиграть гонку. Себастьян Феттель вообще сошел с гонки из-за отказа мотора.

Но героями гран-при стали другие - это таец Алекс Албон, финишировавший пятым при старте с пит-лейн и россиянин Даниил Квят, занявший у себья дома 12-е место при старте с 19-го.

Полные результаты: