04.11.2019, 00:47
Хэмилтон — шестикратный чемпион F1! До "вечного" рекорда Шумахера остался всего один титул
Для победы в чемпионате хватило и второго места на гран-при США, а "Феррари" снова провалились.
Для победы в чемпионате хватило и второго места на гран-при США, а "Феррари" снова провалились.
Победил в гонке другой пилот "Мерседес" - Вальтери Боттас. Третьим финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Победу максимально облегчил Себастьян Феттель из "Феррари", умудрившись сойти уже на первом круге из-за неудачного контакта своего болида на старте.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят занял 10-е место, но из-за неправильного обгона на финише гонки получил 5 секунд штрафа и откатился на 12-ю позицию.
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