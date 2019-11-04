04.11.2019, 00:47

Хэмилтон — шестикратный чемпион F1! До "вечного" рекорда Шумахера остался всего один титул


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Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон
Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис ХэмилтонФото: Scanpix

Для победы в чемпионате хватило и второго места на гран-при США, а "Феррари" снова провалились.

Победил в гонке другой пилот "Мерседес" - Вальтери Боттас. Третьим финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Победу максимально облегчил Себастьян Феттель из "Феррари", умудрившись сойти уже на первом круге из-за неудачного контакта своего болида на старте.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят занял 10-е место, но из-за неправильного обгона на финише гонки получил 5 секунд штрафа и откатился на 12-ю позицию.

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