Хэмилтон — шестикратный чемпион F1! До "вечного" рекорда Шумахера остался всего один титул

Победил в гонке другой пилот "Мерседес" - Вальтери Боттас. Третьим финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Победу максимально облегчил Себастьян Феттель из "Феррари", умудрившись сойти уже на первом круге из-за неудачного контакта своего болида на старте.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят занял 10-е место, но из-за неправильного обгона на финише гонки получил 5 секунд штрафа и откатился на 12-ю позицию.