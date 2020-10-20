Хабиб VS Гэтжи: боец без проигрышей против самого серьезного сюрприза сезона

В субботу на арене UFC произойдет нечто непредсказуемое. Король самбо Хабиб, не проигравший ни одного боя, встретится с Гэтжи, ставшим самым большим сюрпризом сезона. Ставки на спорт добавят азарта болельщикам.

Тактика Хабиба Нурмагомедова, который в прямом смысле слова в юности боролся с медведями, заключается в том, чтобы утомить соперника. До сих пор он был абсолютно непобедим. Уложив на лопатки легенду — Конора МакГрегора, он стал чемпионом мира. Коронный номер Хабиба — захват уставшего соперника в конце матча. Затем боец просто дожидается tap out соперника, признания, что он больше не может бороться с захватом. Все это могло бы свидетельствовать о непременной победе, но недавно в жизни Хабиба Нурмагомедова произошло печальное событие — от коронавируса умер его любимый отец, давний тренер и наставник бойца.

Согласно информации OlyBet, ведущего портала спортивных ставок, сегодня победа Хабиба Нурмагомедова предсказывается с коэффициентом 1,29 против Джастина Гэтжи с 3,70. Вы можете следить за ставками на спорт в режиме реального времени и высказать свое мнение здесь.

Джастин Гэтжи — весьма разносторонний по стилю боец. Он начал борцовскую карьеру в возрасте 4-х лет, и знает, как вести себя на полу и защищаться от Хабиба, он агрессивен и силен, работая в стойке. После неожиданной победы над Тони Фергюсоном Гэтжи доказал, что он на самом деле боец, вера фанатов UFC в него крепка как никогда. Сейчас этот человек-сюрприз охотится за титулом, ради которого он должен в эту субботу уложить на лопатки самого Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов (28-0-0)



Родился: 20 сентября 1988

Гражданство: Россия

Место жительства: Махачкала, Дагестан, Россия

Рост: 178 см

Размах рук: 178 см

Вес: 70 кг

Стиль: самбо

Прозвище: The Eagle (орел)

За свою профессиональную карьеру Хабиб выигрывал 28 раз и имеет 0 поражений.

Джастин Гэтжи (22-2-0)



Родился: 14 ноября 1988

Гражданство: США

Место жительства: Арвада, Колорадо, США

Рост: 180 см

Размах рук: 178 см

Вес: 70 кг

Стиль: борьба

Прозвище: The Highlight

В 2011 году он начал профессиональную карьеру, а в 2013 году стал чемпионом в легком весе, и сегодня он в отличной форме.

Достойный ставок звездный бой на UFC 254 в Абу-Даби — Хабиб Нурмагомедов против Джастина Гэтжи — состоится уже в эту субботу, 24 октября. Посмотреть текущее состояние ставок на матч и сделать свою ставку вы можете здесь.

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