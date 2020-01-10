10.01.2020, 13:59

Хабиб поделился постером к бою с Фергюсоном


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Фанатская акция поклонников Хабиба
Фанатская акция поклонников ХабибаФото: Scanpix

”Давайте снова сделаем историю", — подписал публикацию Нурмагомедов. Так он подогревает интерес к супер-бою, который состоится 18 апреля в американском Брайтоне.

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Let’s make the history again. #ufc #lightweight #champion #andstill
A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 9, 2020 at 12:27pm PST

Постер, посвященный данному событию, выполнен в стилистике сериала ”Игра престолов”. Помимо основных действующих лиц на афише у ног Нурмагомедова изображен ирландец Конор Макгрегор, с которым у россиянина медиа-конфликт. В 2018 году отечественный боец победил ирландца в титульном бою силовым приемом в четвертом раунде.

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