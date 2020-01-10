Хабиб поделился постером к бою с Фергюсоном

Постер, посвященный данному событию, выполнен в стилистике сериала ”Игра престолов”. Помимо основных действующих лиц на афише у ног Нурмагомедова изображен ирландец Конор Макгрегор, с которым у россиянина медиа-конфликт. В 2018 году отечественный боец победил ирландца в титульном бою силовым приемом в четвертом раунде.

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