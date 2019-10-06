06.10.2019, 12:48
Хабиб Нурмагомедов победил Ольгу Бузову. Пока только в Instagram
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в рамках форума Synergy Global Forum ответил на вопрос о подписчиках в Instagram.
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в рамках форума Synergy Global Forum ответил на вопрос о подписчиках в Instagram.
Спортсмен заявил, что ему приятно, что количество его подписчиков стало больше, чем у Ольги Бузовой.
Чемпион UFC также отметил, что всегда сам ведет Instagram и старается писать грамотно.
На профессиональном ринге Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях.
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