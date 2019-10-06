Хабиб Нурмагомедов победил Ольгу Бузову. Пока только в Instagram

Спортсмен заявил, что ему приятно, что количество его подписчиков стало больше, чем у Ольги Бузовой.

Чемпион UFC также отметил, что всегда сам ведет Instagram и старается писать грамотно.

На профессиональном ринге Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях.