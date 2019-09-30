Хабиб Нурмагомедов хочет провести свой следующий бой в России

На прошлой неделе отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что команда Хабиба работает над организацией боя в России. По его словам, скорее всего, в следующий раз действующий чемпион UFC выйдет в октагон в Москве в марте-апреле следующего года.