30.09.2019, 21:20

Хабиб Нурмагомедов хочет провести свой следующий бой в России


rus.delfi.ee
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Хабиб
ХабибФото: Scanpix

Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе заявил, что его следующий бой, вероятно, пройдет в России.

На прошлой неделе отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что команда Хабиба работает над организацией боя в России. По его словам, скорее всего, в следующий раз действующий чемпион UFC выйдет в октагон в Москве в марте-апреле следующего года.

На своей странице в Instagram Нурмагомедов опубликовал фотографию с генеральным директором и председателем правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

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В своем последнем бою 7 сентября в Абу-Даби россиянин победил американца Дастина Пуарье, во второй раз защитив титул чемпиона UFC.

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