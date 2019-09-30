Хабиб Нурмагомедов хочет провести свой следующий бой в России
Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе заявил, что его следующий бой, вероятно, пройдет в России.
Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе заявил, что его следующий бой, вероятно, пройдет в России.
На прошлой неделе отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что команда Хабиба работает над организацией боя в России. По его словам, скорее всего, в следующий раз действующий чемпион UFC выйдет в октагон в Москве в марте-апреле следующего года.
На своей странице в Instagram Нурмагомедов опубликовал фотографию с генеральным директором и председателем правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
В своем последнем бою 7 сентября в Абу-Даби россиянин победил американца Дастина Пуарье, во второй раз защитив титул чемпиона UFC.
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