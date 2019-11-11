Хабиб Нурмагомедов дал совет родителям по воспитанию детей

”Дети могут только следовать примерам родителей. Они дают им пример. Поэтому больше советую родителям уделять время своим детям, воспитывать их.

Например, бывают случаи, что родители курят, но ребёнку говорят не делать этого. Это не поможет — ребёнок будет смотреть на родителей. Для ребёнка авторитет — это отец. Поэтому пусть родители показывают правильный пример, заставляют своих детей учиться, тренироваться.

Дети должны быть всегда чем-то заняты, свободное время для них — самое опасное”, — сказал Нурмагомедов.