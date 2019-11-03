03.11.2019, 19:29

Хабиб намекнул на скорое завершение карьеры


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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб НурмагомедовФото: Scanpix

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем аккаунте Instagram пост с намеком на завершение карьеры.

"Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, так лучше", — подписал пост спортсмен.

Нурмагомедов заявлял, что его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Ожидается, что бой пройдет весной 2020 года в Москве.

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