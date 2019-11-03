Хабиб намекнул на скорое завершение карьеры

"Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, так лучше", — подписал пост спортсмен.

Нурмагомедов заявлял, что его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Ожидается, что бой пройдет весной 2020 года в Москве.