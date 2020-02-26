Гроссмейстер Яан Эльвест не может получать олимпийскую пенсию

Министерство культуры не может включить гроссмейстера Яана Эльвеста в список лиц, получающих государственное пособие олимпийского чемпиона.
В 1988 году Эльвест в составе сборной СССР стал победителем Шахматной Олимпиады. Шахматный союз хотел, чтобы Эльвест был включен в число лиц, получающих пенсию олимпийского чемпиона.
Советник по связям с общественностью Министерства культуры Ханнус Лууре пояснил ERR, что государственное пособие олимпийского чемпиона, исходя из Закона о спорте, выплачивается лицу, которое является гражданином Эстонии и стал чемпионом Олимпиады в спортивной дисциплине, включенной в программу Олимпийских игр.
"Министерство культуры не может по своему усмотрению дополнять список получателей государственного пособия олимпийского чемпиона, - отметил Лууре. - Поскольку шахматы не входят в программу Олимпийских игр, то у Яана Эльвеста нет права получать государственное пособие олимпийского чемпиона".
"Тот факт, что спортивная организация использует в названии соревнований слова "Олимпиада", не является основанием называть этот турнир таким же равноценным как Олимпийские игры", - добавил Лууре.
В 2020 году государственное пособие олимпийского чемпиона составляет 1397 евро в месяц.
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