"Гонку не остановили, помощь оказывали 40 минут". Как прямо на треке скончался 22-летний россиянин

По словам нескольких гонщиков, пожелавших остаться неизвестными, ситуация складывалась следующим образом:

”Мы ехали групповую гонку по очкам. Паша попытал удачу в отрыве, но через полкруга он сдал смену и влился в группу. Я на него посмотрел и увидел, что он активно дышит, ему было очень тяжело. После этого он отстал на круг, упал, потерял сознание и не шевелился. Это за 55 кругов до финиша. Гонку не остановили!

Врачи не пришли. Диктор звал их два раза, но они не слышали, потому что во время остановки сердца у Свешникова находились на улице. К Паше подошла женщина, врач его команды, но она почему-то ничего не сделала, хотя было видно, что он не дышит. Они только и делали, что щупали пульс.

Мы уже проехали около трех-четырех минут и только после этого появились врачи. Пашу больше всех пытался спасти даже не врач, а тренер! Он кричал на медиков, чтобы они бежали, а не шли. Мы все еще вели гонку и только за 33 круга до финиша остановились. Пашу так никуда не повезли и откачивали на месте.

Не везли из-за того, что дежурная машина не была оборудована надлежащим образом. Она похожа на маршрутку, в ней нет ничего для оказания первой помощи. Только через пять минут после того как мы сошли с трека, Пашу повезли на носилках на улицу. Мы стояли и смотрели, как машина скорой помощи (уже другой), поднималась и опускалась без остановки. Это Пашу откачивали.

Спасали его очень долго, около 40 минут. Ничего не получилось…

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