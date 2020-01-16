Голодный Макгрегор снова выходит на ринг: встреча против Серроне состоится уже в эту субботу

После длительной паузы Конор Макгрегор вновь возвращается на ринг. Фанаты боя без правил отметили это событие в своем календаре еще несколько месяцев назад. И вот, наконец, уже в эту субботу на ринге встретятся два главных бойца ММА: Макгрегор и Серроне. Спортивный тотализатор лишь накаляет страсти.

О поединке

UFC 246

Дата: суббота, 18 января 2020

Место: T-Mobile Arena, Лас-Вегас, Невада

Соревновательный класс: Welterweight (170 фунтов)

Рекорды участников: Конор Макгрегор 21–4-0 ja Дональд Серроне 36-13-0

Спортивный тотализатор: Кампания OlyBet Макгрегор против Серроне

Реклама UFC 246 оказалась весьма успешной, и дело вовсе не в хорошем маркетинге. Главный магнит - сам Конор Макгрегор, который за многие годы собрал огромное количество фанатов в UFC и которого поддерживает вся его родина - Ирландия.

Возвращение короля ММА

Макгрегор по прозвищу The Notorious и Mystic Mac является королем ММА, который долгое время считался непобедимым. В последний раз Макгрегор выиграл титульный поединок 2016 года против Эдди Альвареса, накануне громко заявив о своей победе. За точь-в-точь сбывшиеся предсказания он получил прозвище Mystic Mac, или человек, который предвидит свою победу.

Но за последние годы боец проиграл два больших боя. Первый против Флойда Мейвезера - в тот самый момент, когда пообещал своим фанатам, что станет тем единственным, кто побьет рекорд Мейвезера. Второй болезненный проигрыш случился в бою против Хабиба в октябре 2018 года и оказался для Макгрегора ударом ниже пояса. Макгрегор использовал свою хорошо известную тактику принижающих оскорблений trash talk, но соперник не поддался этой манипуляции, и Макгрегор проиграл матч.

После проигрыша Хабибу более года назад спортсмен сосредоточился на виски и драках в пабах. Однако последнее поражение подействовало разрушительно – спортсмен был замечен дерущимся в пабах и швыряющим в порыве гнева телефон фаната на улицах Майами. Так что для бойца это по сути последний шанс вернуться в строй.

В субботу Макгрегор попытается вернуть себе славу и уже заявил в интервью, что сосредоточен на поединке и больше не употребляет алкоголь. В социальных сетях видно, что спортсмен тренируется по несколько часов ежедневно, чтобы восстановить свою прежнюю форму.

По словам президента UFC Даны Уайт, субботний бой - большой шанс для Макгрегора, ведь если все сложится удачно, то он сможет снова встретиться на ринге с Хабибом, который нанес ему сокрушительное поражение. Кроме того, он окажется в листе ожидания на матч между Фергюсоном и Хабибом, и в случае, если с одним или другим из них что-то случится и они не смогут принимать участие в матче, Макгрегор сможет заменить одного из них. На карту поставлено очень много, что, в свою очередь, влияет и на ставки.

Левый прямой Макгрегора против ударной ноги Серроне

На портале спортивных ставок OlyBet люди отдают предпочтение Макгрегору с коэффициентом 1,30 против 3,63 Серроне. Тотализатор запущен! На странице кампании легендарного матча Макгрегор против Серроне. Вы можете сделать свою безрисковую ставку.

Субботний поединок важен не только для Макгрегора, но и для его соперника Серроне (по прозвищу Cowboy), который на данный момент кажется «слабаком» в глазах многих, но на самом деле доказал, что является очень мощным бойцом. Специализирующийся на бразильском джиу-джитсу Серроне особенно известен своими мощными ударами ног, благодаря которым он выиграл множество боев. Макгрегор - один из лучших бойцов, чей левый прямой удар навевает ужас на соперников, и Серроне для него - идеальный противник. И, конечно, бойцов мотивируют цифры: Серроне получит за этот матч 2 миллиона долларов, а Макгрегор покинет ринг с чеком на 5 миллионов долларов. Для Серроне это самый крупный матч в его боевой карьере.

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