Главный тренер сборной России скончался от коронавируса
13 мая в Махачкале от коронавирусной инфекции скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.
13 мая в Махачкале от коронавирусной инфекции скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.
Последние дни жизни 67-летний Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью. Похороны состоятся в Дагестане. Да, это коронавирус. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит, ничего не сказать", - так прокомментировал в интервью "Р-Спорт" смерть тренера президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
До своего очередного дня рождения опытный специалист не дожил две недели.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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