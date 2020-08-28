Главный борец с допингом в российском спорте уволен с должности

Решение об увольнении Гануса было принято на общем собрании учредителей РУСАДА - ими являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса после аудита, проведенного компанией "Финэкспертиза" по инициативе ОКР. В ходе аудита были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА. Ганус учил английский язык за счет организации в рабочее время и много ездил на такси.

"Совет учредителей согласился с решением наблюдательного совета", – сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Ганус возглавлял РУСАДА с 31 августа 2017 года. Исполняющим обязанности гендиректора стал Михаил Буханов.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что исполняющий обязанности Буханов обратится в правоохранительные органы по поводу выявленных финансовых нарушений.