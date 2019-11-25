Глава РУСАДА: Есть вероятность, что Россия может пропустить Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу(2)
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус в разгар очередного допингового скандала дал интервью "Би-Би-Си".
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус в разгар очередного допингового скандала дал интервью "Би-Би-Си".
- Многие говорят о реальной возможности того, что Россия потеряет право участвовать под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Британские СМИ не исключают, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи. Насколько это вероятный сценарий?
- Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту ВАДА. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА.
Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже — в середине января, — комитет по соответствию ВАДА его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.
Министр спорта [Павел Колобков] говорил, что это какие-то технические исправления. Я видел этот список. Технические изменения, какие-то погрешности могут быть, но мы все пользователи компьютерной техники. Может быть случайное удаление блока, файла. Но они [выявленные несоответствия] касаются всей структуры.
Когда я увидел вопросы, которые ВАДА задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать [измененную] базу, не понимая, что это все будет определено, и для спортивных организаций наступят последствия?!
Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.
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