Гимнастка сборной Эстонии о бронзовых медалях чемпионата Европы

Эстонские гимнастки добились в Киеве исторического достижения, впервые поднявшись на пьедестал почета чемпионата Европы. В состав сборной Эстонии по групповым упражнениям входила 21-летняя представительница таллиннского клуба "Норд" Лаурабелль КАБРИТС.
- За выступлением соперниц мы не следили. Завершив упражнение с мячами, отправились готовиться к следующему упражнению. Тогда-то и узнали о завоевании бронзовых медалей. Нам сообщила об этом Наталья Инно, которая выводила нас в Киеве на ковер.
- Поверили сразу? - Конечно! Такими вещами не шутят. К тому же мы очень чисто выполнили свое упражнение, установив личный рекорд. Не знаю у кого как, но у меня после нашего выступления теплилась надежда на медаль.
- Со стороны показалось, что азербайджанки сделали нашей команде подарок, неудачно выполнив свою программу. - У Азербайджана сильная команда, но гимнастика - такой вид спорта, где свое превосходство надо доказывать в каждом выступлении.
- Что случилось в следующем упражнении с обручами и булавами, где сборная Эстонии заняла последнее место? - Там ошибались практически все команды, в том числе и фавориты. А чемпионками неожиданно стали турецкие гимнастки. Они чисто выполнили свою программу и завоевали золотые медали.
- Как отметили эстонские гимнастки свой бронзовый успех в Киеве? - Никак. Мы приехали в гостиницу и отправились по своим номерам. Сейчас собираем вещи - в воскресенье нам предстоит долгий путь домой.
- Что из себя представляет сборная Эстонии в групповых упражнениях? - В нынешнем составе команда существует год. Все девочки из Таллинна, а Арина Окаманчук приехала из Силламяэ. Нас тренирует Наталья Бесчастная, которой помогает Ирина Стадник. Тренировки проходят 6 раз в неделю. Каждая длится 3-3,5 часа.
- Чемпионат Европы в Киеве проходит без зрителей. Это непривычно? - Конечно, но за нас на трибунах болели юниорки, Вика Богданова и руководители делегации. Знали, что за нашими выступлениями следили родные и болельщики.
Сколько поздравлений с бронзовыми медалями получили на свой мобильный телефон? - Много. Я их еще не прочитала.
- Ваше самое большое желание сейчас? - Отдохнуть и встретиться с родными, которые живут в Испании. Из-за пандемии мы не виделись целый год.
- Как был организован чемпионат Европы в Киеве? - Очень хорошо. Зал был оформлен красиво. Организаторы сделали все, чтобы команды меньше пересекались между собой во время соревнований.
- Бронзовые медали завоеваны. Что дальше? - Будем готовиться к следующему чемпионату Европы, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду.
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