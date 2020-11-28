Гимнастка сборной Эстонии о бронзовых медалях чемпионата Европы

- За выступлением соперниц мы не следили. Завершив упражнение с мячами, отправились готовиться к следующему упражнению. Тогда-то и узнали о завоевании бронзовых медалей. Нам сообщила об этом Наталья Инно, которая выводила нас в Киеве на ковер.

- Поверили сразу?

- Конечно! Такими вещами не шутят. К тому же мы очень чисто выполнили свое упражнение, установив личный рекорд. Не знаю у кого как, но у меня после нашего выступления теплилась надежда на медаль.

Eesti rühmkava koondis Simone Ferraro

- Со стороны показалось, что азербайджанки сделали нашей команде подарок, неудачно выполнив свою программу.

- У Азербайджана сильная команда, но гимнастика - такой вид спорта, где свое превосходство надо доказывать в каждом выступлении.

- Что случилось в следующем упражнении с обручами и булавами, где сборная Эстонии заняла последнее место?

- Там ошибались практически все команды, в том числе и фавориты. А чемпионками неожиданно стали турецкие гимнастки. Они чисто выполнили свою программу и завоевали золотые медали.

- Как отметили эстонские гимнастки свой бронзовый успех в Киеве?

- Никак. Мы приехали в гостиницу и отправились по своим номерам. Сейчас собираем вещи - в воскресенье нам предстоит долгий путь домой.

- Что из себя представляет сборная Эстонии в групповых упражнениях?

- В нынешнем составе команда существует год. Все девочки из Таллинна, а Арина Окаманчук приехала из Силламяэ. Нас тренирует Наталья Бесчастная, которой помогает Ирина Стадник. Тренировки проходят 6 раз в неделю. Каждая длится 3-3,5 часа.

Eesti koondis EEVL/Indrek Kask

- Чемпионат Европы в Киеве проходит без зрителей. Это непривычно?

- Конечно, но за нас на трибунах болели юниорки, Вика Богданова и руководители делегации. Знали, что за нашими выступлениями следили родные и болельщики.

Сколько поздравлений с бронзовыми медалями получили на свой мобильный телефон?

- Много. Я их еще не прочитала.

- Ваше самое большое желание сейчас?

- Отдохнуть и встретиться с родными, которые живут в Испании. Из-за пандемии мы не виделись целый год.

- Как был организован чемпионат Европы в Киеве?

- Очень хорошо. Зал был оформлен красиво. Организаторы сделали все, чтобы команды меньше пересекались между собой во время соревнований.