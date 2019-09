"В 2011 году я тренировался в Эстонии... Я не знал, куда мне пойти, где тренироваться, и Эстония меня приняла", — приводит слова Гэтлина журналист Джеймс Эллингворт в Twitter.

Justin Gatlin celebrating with flag of Estonia: "Back in 2011, I trained in Estonia ... I didn’t know where I was going to go, where I was going to train and Estonia took me in.”