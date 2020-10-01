Генерал, министр и олимпийская чемпионка сдали тест НАТО

На таллиннском стадионе "Калев" можно было увидеть немало известных людей: командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем, министр культуры Тынис Лукас, президент ЭОК Урмас Сыырумаа, чемпионка Олимпиады Кристина Шмигун-Вяхи...

Президент ЭОК показал класс

Тест НАТО на общий уровень физической подготовки используется для оценки физической формы кадровых военных в Силах обороны.Он состоит из трех частей: отжимания из упора лежа за две минуты, упражнения на пресс за две минуты и забега на 3200 метров.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за каждое упражнение – 100 баллов. Для успешного прохождения теста нужно набрать, как минимум, 180 баллов. При подсчете делается поправка на возраст и пол сдающих.

По сумме трех упражнений максимальное количество 300 баллов набрали Урмас Сыырумаа, представитель киберкомандования Сил обороны Йоэль Пуулманн, Эбби Морроу из союзных войск, тренер по программам Nike Катрена Тенно и советник министерства культуры Ярко Коорт.

Шмигун-Вяхи почувствовала азарт

Командующий Силами обороны Херем сдает тест НАТО два раза в год – один раз в качестве обязательного, а второй - в рамках Недели спорта. Генерал набрал на стадионе "Калев" 285 баллов. "Все участники теста показали хорошие результаты. В то же время он предназначен лишь для проверки вашей физической формы, но спортом нужно заниматься регулярно - иначе его не пройдешь", – отметил Херем.

По словам олимпийской чемпионки Кристины Шмигун-Вяхи натовский тест стал первым случаем после окончания спортивной карьеры, когда она почувствовала дух соперничества. "Когда перед забегом на 3200 метров мне вручили нагрудный номер, во мне проснулся азарт. Однако я себя сильно переоценила – сегодня я уже не в такой хорошей форме", - сказала набравшая 264 балла знаменитая лыжница.

"Я бегаю два-три раза в неделю, но ни отжиманий, ни упражнений на пресс не делаю. Если двигаться 3–4 раза в неделю, то этот тест пройти можно", – добавила Шмигун-Вяхи.