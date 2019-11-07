Где правда? Россия опровергает манипуляции с допинг-пробами

"Наши экспертизы считают, что никаких изменений и манипуляций, как говорит товарищ Ганус, в допинг-тестах нет", — цитирует Колобкова News.ru.

Тем временем журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что к России могут быть применены самые серьезные санкции, если информация о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории будет подтверждена.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)обнаружило признаки манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. 47 дел российских спортсменов были переданы различным международным федерациям. В конце октября ВАДА получило от РУСАДА и Министерства спорта России объяснения в связи с обнаруженными несоответствиями. Доклад будет рассмотрен до конца ноября.

Если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, Россию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Ранее подмену проб подтвердил глава РУСАДА Юрий Ганус. Он считает, что таким образом пытались защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками. Глава РУСАДА также заявил, что доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории могли получить только люди, близкие к российским властям.