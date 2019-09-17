Гарри Каспаров высказался о пакте Риббентропа-Молотова
13-й чемпион мира по шахматам выступил с речью на конференции Black Ribbon Day в университете Торонто, посвятив ее 80-й годовщине подписания пакта.
13-й чемпион мира по шахматам выступил с речью на конференции Black Ribbon Day в университете Торонто, посвятив ее 80-й годовщине подписания пакта.
Каспаров рассказал, что готовил свое выступление в единый день выборов в России, и считает это совпадение неслучайным.
"Каждый день мы испытываем давление со стороны СМИ, какое не испытывали никогда прежде в нашей истории. Потому что пропагандистская машина, в угоду криминалу и ради выгоды нечистых на руку политиков, все больше извращает исторические факты о Второй мировой войне. Именно поэтому помнить о том ужасе, выражением которого стал этот пакт, очень важно", — заявил Гарри Каспаров.
Полное выступление можно посмотреть здесь (на английском языке):
Black Ribbon Day (День черной повязки) — день памяти жертв фашизма и коммунизма, ежегодно отмечающийся 23 августа, в день подписания пакта Риббентропа-Молотова.
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